Необходимо разработать десктоп приложение, на windows платформе (win10), под взаимодействие с сенсорным экраном. разрешение экран 4к, ландшафт. мощность пк обсуждаема. Обязательно наличие поддержки мультитач жестов – вращение, зум. – картинок и видео. ...
Сделать парсер объектов недвижимости c нескольких сайтов
Задача: написать программу для парсинга нескольких сайтов (Авито, Емлс и т.п., всего 7-10 сайтов) для периодического сбора предложений по земельным участкам в СПб (таких объектов обычно по 200-400 на сайте).
Выгрузка данных - в xls-таблицу, графические материалы (фото и т.п., при их наличии) - в папки типа "Объект 2", "Объект 35" и т.д.
В связи с тем, что формат выдачи на сайтах периодически меняется, в дальнейшем необходимо иметь возможность связываться с создателем и менять/добавлять парсеры.
Выбранный исполнитель
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