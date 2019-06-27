Сделать парсер объектов недвижимости c нескольких сайтов

Задача: написать программу для парсинга нескольких сайтов (Авито, Емлс и т.п., всего 7-10 сайтов) для периодического сбора предложений по земельным участкам в СПб (таких объектов обычно по 200-400 на сайте).

Выгрузка данных - в xls-таблицу, графические материалы (фото и т.п., при их наличии) - в папки типа "Объект 2", "Объект 35" и т.д.

В связи с тем, что формат выдачи на сайтах периодически меняется, в дальнейшем необходимо иметь возможность связываться с создателем и менять/добавлять парсеры.