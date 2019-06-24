Добрый день, УПД в xml формате нужен для Озон. Формат тот-же, но добавлен столбец OZON SKU ID. Сам файл XLS формируется из МойСклад. Готовый, сформированный файл во вложении. Его необходимо преобразовать в xml ...
Программа для создания постеров
Требуется простая программа для создания постеров, подготовленных для печати. В данный момент все делается вручную в Photoshop, требуется автоматизировать процесс.
Как программа должна работать:
1. Импортируется готовый графический файл нужного размера
2. Вводится наименование файла
3. Галочками выбирается, какого размера файлы нужны на выходе
4. Выбирается, нужна ли рамка по краю постера
5. Выбирается формат файлов на выходе
6. Программа готовит файлы и сохраняет их в новой папке с общим наименованием постера, а каждый файл сохраняется с параметрами печати в названии (пример: Рассвет A4 210x300 600dpi.jpg)
7 Программа загружает папку с файлами на сервер в определенную папку для последующей работы на сайте.
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