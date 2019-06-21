Нужно доработать Front-end ERP систему

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Закрыт3 заявки218 просмотров

Нужно доработать Front-end ERP систему для крупного проекта. Есть список правок и багов. В сумме работы примерно на 3-4 месяца. Все подробности в личку.

Оплата по договоренности.

6 лет назад
nastishadura
Анастасия 
28 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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