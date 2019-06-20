JavaSctipt

Для сайта BITVA.NET нужно доработать либо создать с нуля фоторедактор на JS. Сейчас он есть, можно потестить, но работает немного криво. Управление: Перемещение изображения по полю фоторедактора мышью.Масштабирование колесом мыши.Добавить элементы управления для телефонов (показываются только для мобильных устройств).Возможности:Загрузка изображения.Масштабирование изображения.Обрезание фотографии по широкой стороне до 400х400.Очистка поля фоторедактора.Отправка итогового изображения , в формате base64, POST запросом.PS: Рассматриваем также партнерство на постоянной основе, есть много front-end задач.