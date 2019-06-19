Сайт создан для обмена внутриигровых предметов Cs:go. Функционал простой, создаешь сделку, поднимаешь ее вверх списка на главной странице раз в 30 мин кнопкой "bump". Любой авторизированный пользователь может оставить комментарий под каждой из созданных ...
Нужно добавить in app purchase в приложения microsoft store
Задача:
Публикую программу конвертер PDF to WORD с платными функциями.
Со стороны фрилансера требуется добавить функцию in app purchase в приложения microsoft store для windows 10.
Или можете просто помочь добавить самому, отвечав на мои вопросы.
Задача срочная, жду обращений желающих.
Обязательные требования:
Если проходит проверочная оплата который я совершу сам то вы успешно завершили работу.
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