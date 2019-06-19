Нужно добавить in app purchase в приложения microsoft store

Задача:

Публикую программу конвертер PDF to WORD с платными функциями.

Со стороны фрилансера требуется добавить функцию in app purchase в приложения microsoft store для windows 10.

Или можете просто помочь добавить самому, отвечав на мои вопросы.

Задача срочная, жду обращений желающих.

Обязательные требования:

Если проходит проверочная оплата который я совершу сам то вы успешно завершили работу.