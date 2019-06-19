Нужно добавить in app purchase в приложения microsoft store

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок125 просмотров

Задача:

Публикую программу конвертер PDF to WORD с платными функциями. 

Со стороны фрилансера требуется добавить функцию in app purchase в приложения microsoft store для windows 10. 

Или можете просто помочь добавить самому, отвечав на мои вопросы. 

Задача срочная, жду обращений желающих.

Обязательные требования:

Если проходит проверочная оплата который я совершу сам то вы успешно завершили работу.

6 лет назад
ilx13
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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