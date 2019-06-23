Привязать программу к железу с FTDI_ID

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Закрыт1 заявка185 просмотров

Есть программа для диагностики авто. EXE файл привязывается к сканеру, сканер имеет ID (FTDI_ID, к примеру 491F9706). Ссылка  на 6 файлов .ехе привязным к 6 разным сканерам, с их id и программа для определения id. Нужно научится добавлять свой id в .exe файл или научится отвязывать программу от проверки ID. 

6 лет назад
angelshop
Игорь 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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