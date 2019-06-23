Сайт создан для обмена внутриигровых предметов Cs:go. Функционал простой, создаешь сделку, поднимаешь ее вверх списка на главной странице раз в 30 мин кнопкой "bump". Любой авторизированный пользователь может оставить комментарий под каждой из созданных ...
Привязать программу к железу с FTDI_ID
Есть программа для диагностики авто. EXE файл привязывается к сканеру, сканер имеет ID (FTDI_ID, к примеру 491F9706). Ссылка на 6 файлов .ехе привязным к 6 разным сканерам, с их id и программа для определения id. Нужно научится добавлять свой id в .exe файл или научится отвязывать программу от проверки ID.
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