Привязать программу к железу с FTDI_ID

Есть программа для диагностики авто. EXE файл привязывается к сканеру, сканер имеет ID (FTDI_ID, к примеру 491F9706). Ссылка на 6 файлов .ехе привязным к 6 разным сканерам, с их id и программа для определения id. Нужно научится добавлять свой id в .exe файл или научится отвязывать программу от проверки ID.