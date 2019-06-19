Android разработка

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Закрыт3 заявки132 просмотра

Нужно "причесать" пару имеющихся приложений на основании отчетов google console о багах и ошибках.

И сделать еще одно приложние для android.

Android
6 лет назад
FeR-S
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров