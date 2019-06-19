Android разработка

Есть такая таблица https://yadi.sk/i/kiawX45oH4gMEQ Из этой таблицы нужно сделать такую таблицу https://yadi.sk/i/aFh0EBm-F1rQjg , то есть нужен маршрут из каждого города во все остальные города. Условия Макрос должен работать в независимости от количества строк в исходной ...