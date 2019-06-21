Модель SCM в Anylogic

Нужна модель в Anylogic для диплома. Вкратце суть такая: Есть производство мелкосерийной электроники. К примеру модемы или антенны и т.п. Есть 3 технологических процесса: изготовление печатной платы, изготовление антенны или корпуса и сборка. Есть поставляемые компоненты для печатной платы, есть то что непосредственно изготавливается на предприятии(антенны и корпуса). Нужна модель цепочки поставок (SCM). Входные параметры размер партии заказа и т.п. Расчитать должна за сколько дней сможет предприятие изготовить и какое количество складов потребуется и где необходимо расположить, на каких этапах. На выходе графики там какие нибудь.