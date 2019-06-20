Нужен зеннопостер шаблон

Для сайта BITVA.NET нужно доработать либо создать с нуля фоторедактор на JS. Сейчас он есть, можно потестить, но работает немного криво. Управление: Перемещение изображения по полю фоторедактора мышью.Масштабирование колесом мыши.Добавить элементы управления для телефонов (показываются только для ...