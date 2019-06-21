Парсер 12 сайтов и размещение на OpenCart

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Закрытнет заявок164 просмотра

Всем привет!

необходимо спросить с каждого сайта донора полную информацию о товаре, вплоть до pdf документа и выгрузить в мой магазин написанный на опенкарт. 

Доноры:

https://www.osram.ru/cb/

https://www.ledvance.com.ru/

http://www.lighting.philips.ru/home

https://www.se.com/ru/ru/

https://www.iek.ru/

https://www.dkc.ru/ru/

https://www.vossloh-schwabe.com/home/

http://nlco.ru/

https://www.sylvania-lighting.com/en-int/

http://www.blv-licht.com/

https://technoluxtm.ru/

https://shop.feron.ru/

Мой сайт:

lampam.ru

Я считаю, что для каждого сайта пишем парсер, уточняем информацию и выгружаем.

Opencart
6 лет назад
MaxAu
32 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

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