Бот для нескольких соц. сетей hornet.com - Сбор аудитории по установленной геолокации. Пример: Только из Екатеринбурга, не далее чем 10 км от установленной точки. - Рассылка сообщения по собранной ...
Pos система с тремя функциями.
за POS-системой закреплено три набор кассовых функций: учет ежедневной кассы + регистрация в отдельном окошке время работы работника + распечатка фискальных чеков с модификацией дат и сумм. Обычно составными частями POS-системы называют POS-компьютер, POS-монитор, чековый принтер, фискальный регистратор, делаем без считывателя магнитных карт.
Цену предложите свою.
Детали по ТЗ обсуждаю очень подробно.Есть четкое понимание какой должен быть товар.
Исполнитель будет производить и техническое обслуживание по необходимости.Прошу разовых исполнителей не беспокоить так как ищу и друга в одном лице для взаимопонимания по проекту и перспективе в дальнейшем сотрудничестве!!!
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