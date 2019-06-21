Pos система с тремя функциями.

за POS-системой закреплено три набор кассовых функций: учет ежедневной кассы + регистрация в отдельном окошке время работы работника + распечатка фискальных чеков с модификацией дат и сумм. Обычно составными частями POS-системы называют POS-компьютер, POS-монитор, чековый принтер, фискальный регистратор, делаем без считывателя магнитных карт.

Цену предложите свою.

Детали по ТЗ обсуждаю очень подробно.Есть четкое понимание какой должен быть товар.

Исполнитель будет производить и техническое обслуживание по необходимости.Прошу разовых исполнителей не беспокоить так как ищу и друга в одном лице для взаимопонимания по проекту и перспективе в дальнейшем сотрудничестве!!!