Все заказывают.
Front End
Верстаю любые макеты из PSD, имеется опыт работы с Velocity и TreeJS, адаптивностью, знаком с принципом Mobile First.
Back End
Разрабатываю плагины и темы для WordPress, OpenCart и Joomla.
Использую язык программирования PHP, Python.
Занимаюсь подключением платежей любых уровней, интеграцией WebMoney, Qiwi, MasterCard, Visa, SMS, криптовалюты.
Разрабатываю ботов в телеграмм.
Само собой все проекты защищаются.
Работаю по прямым контактам в телеграмм - @maxzhuzhgov и через сейв.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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