Все заказывают.

Front End

Верстаю любые макеты из PSD, имеется опыт работы с Velocity и TreeJS, адаптивностью, знаком с принципом Mobile First.

Back End

Разрабатываю плагины и темы для WordPress, OpenCart и Joomla.

Использую язык программирования PHP, Python.

Занимаюсь подключением платежей любых уровней, интеграцией WebMoney, Qiwi, MasterCard, Visa, SMS, криптовалюты.

Разрабатываю ботов в телеграмм.

Само собой все проекты защищаются.

Работаю по прямым контактам в телеграмм - @maxzhuzhgov и через сейв.