Написать программу на С#

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен16 заявок268 просмотров

Написать программу на С# которая склеивает информацию из файлов txt. Исполнителю сброшу детальное тз.

6 лет назад
vlad5ss
37 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

MaxFLTop
26 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$5
1 день
Escrow
Cделал все четко и быстро за 1 день. Хорошо справился с задачей. Рекомендую!!!!
Хороший заказчик. Чётко сформулирована задача, оплата вовремя. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

MaxFLTop
26 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад

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