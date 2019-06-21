Программа для замены текста в файлах

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки317 просмотров

Нужна программа которая откроет pdf файл как текстовый, заменить указанный мною часть текста на строку из списка.

В настройках нужно указать текст который меняем, папку с файлами, список строк в файле на которые нужно заменить.

Берем 1 файл pdf , строку из файла с удалением, заменяем указанный текст на строку из файла и переходим к следующему файлу. так до конца пока не обработаем все файлы в папке. обработанные файлы можем переносить в другую папку 

Есть рабочий аналог это проги на сайте http://tr.infortech.ru/download/

но мне нужно менять текст из списка, а там такой функции нет

6 лет назад
Simn
36 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Serios_Cem
22 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$15
1 день
Escrow
Человек взял заказ, 3 дня кормил завтраками и пропал, то у него хакеры копм взломали и он не может скомпилировать программу, они ему мешают, то еще что то, короче не советую Деньги переводил через сайт, создал заявку в арбитраж
Спасибо за работу сейчас скину исходник...

Заявки фрилансеров

Serios_Cem
22 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад

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