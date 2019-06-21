Программа для замены текста в файлах

Нужна программа которая откроет pdf файл как текстовый, заменить указанный мною часть текста на строку из списка.

В настройках нужно указать текст который меняем, папку с файлами, список строк в файле на которые нужно заменить.

Берем 1 файл pdf , строку из файла с удалением, заменяем указанный текст на строку из файла и переходим к следующему файлу. так до конца пока не обработаем все файлы в папке. обработанные файлы можем переносить в другую папку

Есть рабочий аналог это проги на сайте http://tr.infortech.ru/download/

но мне нужно менять текст из списка, а там такой функции нет