Разработка платы контроллера (ESP32)

Необходимо разработать, изготовить контроллер, который будет применяется в системе управления “Умным Домом” и предназначен для:сбора данных от датчиков подачи команд исполнительным устройствам системы обмена информацией с управляющим сервером системы. Основой контроллера является микроконтроллерная система, обеспечивающая все необходимые интерфейсы взаимодействия при помощи внутренних ресурсов микроконтроллера ESP32.

Система будет состоять из главного модуля, далее именуемого как контроллер и модулей ввода-вывода с портами для физических устройств (датчики и исполнительные устройства).

Модули ввода-вывода нужны для увеличения количества портов системы.

К контроллеру может подключаться произвольное количество модулей ввода-вывода (расширения).

Модули ввода-вывода подключаются к контроллеру с помощью интерфейса RS-485.

Контроллер является посредником, конвертором сигналов между управляющим сервером с установленным ПО для управления «Умным домом» (Openhab, NodeRed, HomeAssistant, Majordomo, ioBroker, Domoticz, … ) и физическими устройствами.Контроллер взаимодействует с управляющим сервером по Ethernet по протоколам HTTP и MQTT.Контролер должен иметь простую логику, которая позволит работать при потере связи с управляющим сервером. Освещение, терморегулирование.

Подключение контроллера и сервера через Ethernet позволяет одновременно использовать в системе несколько управляющих серверов и контроллеров. Это позволит реализовать резервирование и использование сильные стороны каждого управляющего ПО. Любой сервер может считать и изменить значение любого датчика с модуля ввода-вывода.

Дополнительная информация о проекте находится в Google doc:

https://drive.google.com/folderview?id=1HCZ24qE4Gv7qtxTEudQxVi9562jDFnRM

Жду конкретных предложений. Указывайте сроки, цены.

Рассмотрю предложения о сотрудничестве и партнёрстве.

Влад.