Необходимо разработать, изготовить контроллер, который будет применяется в системе управления “Умным Домом” и предназначен для:сбора данных от датчиков подачи команд исполнительным устройствам системы обмена информацией с управляющим сервером системы. Основой контроллера является микроконтроллерная система, обеспечивающая ...
Создание программы для генерации json-файлов
Описание работы программы приведено в файле "ОПИСАНИЕ" и приложенному к нему xls-файлу "Форма для генерации файлов".
Образцы сгенерированных файлов – в архиве "Образцы файлов".
Программа должна быть реализована в виде приложения под Windows (или макроса под распространенное офисное приложение).
Пожалуйста, ваши цены и сроки.
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