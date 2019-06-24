Личный помощник-многорук - залог успеха!

Привет! Я тот человек, который разгрузит твои бизнесовые плечи и даст тебе силы для развития своего дела.

Два года я занималась контекстной рекламой, писала тексты в блоги на сайты, которые разрабатывала со своей командой. Но время идёт и я хочу двигаться дальше! Что я могу делать в качестве помощника:

- искать информацию

- писать тексты/статьи/письма

- настраивать рекламу

- быть личным помощником: напоминать о важных делах, встречах и т.д.

Это то, что я могу начать делать уже сейчас! Но я могу обучаться и чему-то новому, если это будет нужно.

Что ты получишь при работе со мной:

- разгруженные плечи и силы

- свободное время

- взгляд со стороны

- человека, который не даст важному событию быть забытым

Я постоянно развиваюсь в сферах PR, маркетинга, рекламы, копирайтинга. Поэтому имею большой багаж знаний во многих отраслях бизнеса. Я думаю, мы сработаемся)

Жду тебя в WhatsApp, Telegram 89376291663. Давай начнем совместную работу!