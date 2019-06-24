Привет! Я тот человек, который разгрузит твои бизнесовые плечи и даст тебе силы для развития своего дела.
Два года я занималась контекстной рекламой, писала тексты в блоги на сайты, которые разрабатывала со своей командой. Но время идёт и я хочу двигаться дальше! Что я могу делать в качестве помощника:
- искать информацию
- писать тексты/статьи/письма
- настраивать рекламу
- быть личным помощником: напоминать о важных делах, встречах и т.д.
Это то, что я могу начать делать уже сейчас! Но я могу обучаться и чему-то новому, если это будет нужно.
Что ты получишь при работе со мной:
- разгруженные плечи и силы
- свободное время
- взгляд со стороны
- человека, который не даст важному событию быть забытым
Я постоянно развиваюсь в сферах PR, маркетинга, рекламы, копирайтинга. Поэтому имею большой багаж знаний во многих отраслях бизнеса. Я думаю, мы сработаемся)
Жду тебя в WhatsApp, Telegram 89376291663. Давай начнем совместную работу!
- Контекстная реклама101 просмотр