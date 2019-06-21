Нужен специалист по настройке IP-телефония 3CX

Описание Нам необходим программист 3cx на Linux, удаленная работа, требуется дополнительная настройка, опций телефонии IP-телефония 3CX, сама станциясконфигурирована и находится в исправном рабочем состоянии в облаке. Обязанности:· Ищем человека на доработку и обновлений всехфункциональностей. Удаленнаянастройка. Обязательно опыт работы в настройке IP-телефония 3CX от 2 лет и выше.

Администрирование локальной сети предприятия: настройка и обновление рабочих станций, прикладного ПО, поддержка пользователей, диагностирование отказов аппаратуры и ПО;

Внедрение и настройка IP-телефония 3CX

работа с возникающими проблемами и их оперативное устранение

Требуется дополнительная настройка опций телефонии 3CX (сама станция сконфигурирована и находится в исправном рабочем состоянии в облаке).

(сама станция сконфигурирована и находится в исправном рабочем состоянии в Опыт работы администратором / программистом – от 2-х лет;

Опыт работы с ОС Linux – знание выше уровне продвинутого пользователя;

– знание выше уровне продвинутого пользователя; Понимание принципов устройства сетей, маршрутизации;

Опыт настройки сетевых сервисов: DHCP, DNS, опыт работы с IP -телефонией ( 3CX );

); Умение адаптироваться в сложных ситуациях, быстро предлагать решения;

Дисциплинированность, оперативность, ответственный подход к работе;

Удаленная работа.

Пн-Сб, 09-30-19-00

Итоговый уровень заработной платы обсуждается с успешным кандидатом

Дружный коллектив

Частичная занятость, неполный деньИщемчеловека на доработку и обновлений всех функциональностей. Удаленная

настройка. Обязательно опыт работы в настройке IP-телефония 3CX от 2 лет и выше.