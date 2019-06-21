Необходимо разработать, изготовить контроллер, который будет применяется в системе управления “Умным Домом” и предназначен для:сбора данных от датчиков подачи команд исполнительным устройствам системы обмена информацией с управляющим сервером системы. Основой контроллера является микроконтроллерная система, обеспечивающая ...
Нужен специалист по настройке IP-телефония 3CX
Описание Нам необходим программист 3cx на Linux, удаленная работа, требуется дополнительная настройка, опций телефонии IP-телефония 3CX, сама станциясконфигурирована и находится в исправном рабочем состоянии в облаке. Обязанности:· Ищем человека на доработку и обновлений всехфункциональностей. Удаленнаянастройка. Обязательно опыт работы в настройке IP-телефония 3CX от 2 лет и выше.
- Администрирование локальной сети предприятия: настройка и обновление рабочих станций, прикладного ПО,
поддержка пользователей, диагностирование отказов аппаратуры и ПО;
- Внедрение и настройка IP-телефония 3CX
- работа с возникающими проблемами и их оперативное устранение
- Требуется дополнительная настройка опций телефонии 3CX (сама станция сконфигурирована и находится в исправном рабочем состоянии в
облаке).
- Опыт работы администратором / программистом – от 2-х лет;
- Опыт работы с ОС Linux – знание выше уровне продвинутого пользователя;
- Понимание принципов устройства сетей, маршрутизации;
- Опыт настройки сетевых сервисов: DHCP, DNS, опыт работы с IP -телефонией (3CX);
- Умение адаптироваться в сложных ситуациях, быстро предлагать решения;
- Дисциплинированность, оперативность, ответственный подход к работе;
- Удаленная работа.
- Пн-Сб, 09-30-19-00
- Итоговый уровень заработной платы обсуждается с успешным кандидатом
- Дружный коллектив
настройка. Обязательно опыт работы в настройке IP-телефония 3CX от 2 лет и выше.
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