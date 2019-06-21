Запустить и протестировать 2 алгоритма из библиотеки Apache Mahout

Необходимо взять два алгоритма из библиотеки Apache Mahout k-means и fuzzy k-means и протестировать их.

Работа заключается в следующем:

1) Подготовить небольшой объем исходных данных.

2) Запустить и протестировать оба алгоритма.

3) Построить графики по получившимся результатам

4) Описать весь этот процесс, строгого форматирования не требуется

Доступ к кластеру с Hadoop и Apache Mahout предоставлю, или, если есть возможность, можно на вашем.

По факту нужно повторить вот этот эксперимент https://mahout.apache.org/users/clustering/k-means-clustering.html

Но сделать его более объемным и подобрать данные для алгоритма такие, чтобы тестирование имело большую практическую ценность.