Arduino project, мини ферма

Доброго времени суток. Собираю домашний проект, но собрать всю систему целиком не выходит. Проект на базе NodeMCU v3 , есть куча датчиков цифровых и аналоговых , столкнулся с проблемой нехватки аналоговых пинов на плате , точно нужен АЦП для увеличения пинов , моих познаний в микроэлектронике не хватает для того чтобы его применить, если вам интересен данный проект оцените плиз сложности и сориентируйте по стоимости , тут ТЗhttps://docs.google.com/document/d/1fa7NFrCxrjl-uj2JA-soXyiov_Q8UyniJQtevvkIpMM/edit?usp=sharing