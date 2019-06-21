Arduino project, мини ферма

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Закрыт2 заявки247 просмотров

Доброго времени суток. Собираю домашний проект, но собрать всю систему целиком не выходит.  Проект на базе NodeMCU v3 , есть куча датчиков цифровых и аналоговых , столкнулся с проблемой нехватки аналоговых пинов на плате , точно нужен АЦП для увеличения пинов , моих познаний в микроэлектронике не хватает для того чтобы его применить, если вам интересен данный проект оцените плиз сложности и сориентируйте по стоимости , тут ТЗhttps://docs.google.com/document/d/1fa7NFrCxrjl-uj2JA-soXyiov_Q8UyniJQtevvkIpMM/edit?usp=sharing

6 лет назад
guest_1561408671108
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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