Необходимо разработать, изготовить контроллер, который будет применяется в системе управления “Умным Домом” и предназначен для:сбора данных от датчиков подачи команд исполнительным устройствам системы обмена информацией с управляющим сервером системы. Основой контроллера является микроконтроллерная система, обеспечивающая ...
Arduino project, мини ферма
Доброго времени суток. Собираю домашний проект, но собрать всю систему целиком не выходит. Проект на базе NodeMCU v3 , есть куча датчиков цифровых и аналоговых , столкнулся с проблемой нехватки аналоговых пинов на плате , точно нужен АЦП для увеличения пинов , моих познаний в микроэлектронике не хватает для того чтобы его применить, если вам интересен данный проект оцените плиз сложности и сориентируйте по стоимости , тут ТЗhttps://docs.google.com/document/d/1fa7NFrCxrjl-uj2JA-soXyiov_Q8UyniJQtevvkIpMM/edit?usp=sharing
Заявки фрилансеров
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