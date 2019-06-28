Конвертер для УПД из xls в xml

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Завершен3 заявки546 просмотров

Добрый день,

УПД в xml формате нужен для Озон. Формат тот-же, но добавлен столбец OZON SKU ID. 

Сам файл XLS формируется из МойСклад. Готовый, сформированный файл во вложении. Его необходимо преобразовать в xml согласно этой инструкции - https://docs.ozon.ru/partners/prodayoa-so-sklada-ozon/upd-2-v-edo

Немного по расшифровке полей:

СвПер - дату поставки берем из XLS документа. 

ИнфПолФХЖ1 - номер заявки берем из XLS документа.

атрибут Идентиф - указываем, что это "артикул".

ГрузПолуч - мы работаем только с Тверью. 

Буду рад, если сможете помочь.

6 лет назад
altos633
Антон 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

svslob
54 года
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$30
2 дня
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Заявки фрилансеров

svslob
54 года
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад

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