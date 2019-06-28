Скрипт для автоматизации генерации лидов через LinkedIn и последующей рассылки сообщений. Задача – написать скрипт, который выполняет следующие функции (в сети LI): 1. поиск лидов согласно установленному пользователем таргету ...
Конвертер для УПД из xls в xml
Добрый день,
УПД в xml формате нужен для Озон. Формат тот-же, но добавлен столбец OZON SKU ID.
Сам файл XLS формируется из МойСклад. Готовый, сформированный файл во вложении. Его необходимо преобразовать в xml согласно этой инструкции - https://docs.ozon.ru/partners/prodayoa-so-sklada-ozon/upd-2-v-edo
Немного по расшифровке полей:
СвПер - дату поставки берем из XLS документа.
ИнфПолФХЖ1 - номер заявки берем из XLS документа.
атрибут Идентиф - указываем, что это "артикул".
ГрузПолуч - мы работаем только с Тверью.
Буду рад, если сможете помочь.
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