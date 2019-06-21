Доработка системы алго-трейдинга на C#

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Закрыт1 заявка267 просмотров

Добрый день, коллеги! 

Хочу найти человека, имеющего хороший опыт разработки на С# (идеально в области алго-трейдинга), владеющего на некотором уровне паттернами проектирования, TDD (так как система довольно громоздкая и требует автоматизированного тестирования), а если вы знакомы с S#, то было бы совсем здорово. Возможно потребуется экспертиза в области архитектуры ПО.  Необходимо провести рефакторинг существующего кода и довести его до ума. 

На начальном этапе нужно работать сдельно по 2-3 часа в удобное для обоих время. Оплата по вашей таксе. Созваниваемся пару раз в неделю. Пока что вижу это как-то так.

6 лет назад
nagor2
41 год
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

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