Доработка системы алго-трейдинга на C#

Добрый день, коллеги!

Хочу найти человека, имеющего хороший опыт разработки на С# (идеально в области алго-трейдинга), владеющего на некотором уровне паттернами проектирования, TDD (так как система довольно громоздкая и требует автоматизированного тестирования), а если вы знакомы с S#, то было бы совсем здорово. Возможно потребуется экспертиза в области архитектуры ПО. Необходимо провести рефакторинг существующего кода и довести его до ума.

На начальном этапе нужно работать сдельно по 2-3 часа в удобное для обоих время. Оплата по вашей таксе. Созваниваемся пару раз в неделю. Пока что вижу это как-то так.