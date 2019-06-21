Необходимо разработать, изготовить контроллер, который будет применяется в системе управления “Умным Домом” и предназначен для:сбора данных от датчиков подачи команд исполнительным устройствам системы обмена информацией с управляющим сервером системы. Основой контроллера является микроконтроллерная система, обеспечивающая ...
Доработка системы алго-трейдинга на C#
Добрый день, коллеги!
Хочу найти человека, имеющего хороший опыт разработки на С# (идеально в области алго-трейдинга), владеющего на некотором уровне паттернами проектирования, TDD (так как система довольно громоздкая и требует автоматизированного тестирования), а если вы знакомы с S#, то было бы совсем здорово. Возможно потребуется экспертиза в области архитектуры ПО. Необходимо провести рефакторинг существующего кода и довести его до ума.
На начальном этапе нужно работать сдельно по 2-3 часа в удобное для обоих время. Оплата по вашей таксе. Созваниваемся пару раз в неделю. Пока что вижу это как-то так.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $200
Описание Нам необходим программист 3cx на Linux, удаленная работа, требуется дополнительная настройка, опций телефонии IP-телефония 3CX, сама станциясконфигурирована и находится в исправном рабочем состоянии в облаке. Обязанности:· Ищем человека на доработку и обновлений всехфункциональностей. Удаленнаянастройка. Обязательно опыт ...Закрыт6 лет назад
Необходим опыт в реверс-инжиниринге программного обеспечения, работы с ядром в обход антивирусных движков, шифрования исполняемых модулей для защиты от срабатывания ав-движков.Закрыт6 лет назад
- $80
Необходимо взять два алгоритма из библиотеки Apache Mahout k-means и fuzzy k-means и протестировать их. Работа заключается в следующем: 1) Подготовить небольшой объем исходных данных. 2) Запустить и протестировать оба алгоритма. ...Закрыт6 лет назад
Доброго времени суток. Собираю домашний проект, но собрать всю систему целиком не выходит. Проект на базе NodeMCU v3 , есть куча датчиков цифровых и аналоговых , столкнулся с проблемой нехватки аналоговых пинов на плате , ...Закрыт6 лет назад
Нужно доработать Front-end ERP систему для крупного проекта. Есть список правок и багов. В сумме работы примерно на 3-4 месяца. Все подробности в личку. Оплата по договоренности.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Описание работы программы приведено в файле "ОПИСАНИЕ" и приложенному к нему xls-файлу "Форма для генерации файлов". Образцы сгенерированных файлов – в архиве "Образцы файлов". Программа должна быть реализована в виде приложения под Windows ...Закрыт6 лет назад
- $20
Написать программу на С# которая склеивает информацию из файлов txt. Исполнителю сброшу детальное тз.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $15
Нужна программа которая откроет pdf файл как текстовый, заменить указанный мною часть текста на строку из списка. В настройках нужно указать текст который меняем, папку с файлами, список строк в файле на которые нужно ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрытнет даты
Всем привет! необходимо спросить с каждого сайта донора полную информацию о товаре, вплоть до pdf документа и выгрузить в мой магазин написанный на опенкарт. Доноры: https://www.osram.ru/cb/ https://www.ledvance.com.ru/ ...Закрыт6 лет назад