Функционал примерно такой: 1) добавление фото в базу с некоторым описанием и параметрами (телефон, ФИО и т.п.) 2) поиск по фотографии (с распознаванием лиц) или параметрам (по номеру телефона и т.п.)
Действие аккаунта приостановлено!
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- $10
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Добрый день! Необходимо сделать клон по функциональности сайта https://prizmex.ru/ с использованием озвученной CMS. Жду оценку по времени/стоимости данной работы.Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
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