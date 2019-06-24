Скрипт для автоматизации генерации лидов через LinkedIn и последующей рассылки сообщений.

Задача – написать скрипт, который выполняет следующие функции (в сети LI):

1. поиск лидов согласно установленному пользователем таргету (предполагает возможность введения ключевых слов при поиске),

2. персонализированное приглашение этих лидов в свою сеть контактов (шаблон сообщения дан),

3. после присоединения лидов к сети контактов пользователя отправка сообщения (дан шаблон сообщения, в качестве переменных значений в этот шаблон должны быть введены имя лида и название компании, в которой он работает, таким образом сообщение персонифицируется),

4. пока лид не ответит на сообщение, необходимо отправлять ему последовательно 2-е, 3-е, 4-е и 5-е сообщения с интервалом в 1 неделю (шаблоны сообщений даны). Когда клиент отвечает на сообщение, отправка еженедельных сообщений прекращается и далее пользователь аккаунта ведёт переписку в ручном режиме. Если отправлено 5 сообщений с интервалом в 1 неделю и ответа от клиента нет, то рассылка прекращается.

Пользователь должен името возможность ввести следующие данные:

1. слово или словосочетание, согласно которому будет производиться поиск лидов (например: CEO Game Development),

2. 5 разных шаблонов сообщений, которые будут отправляться с интервалом в 1 неделю, 1 шаблон самого первого сообщения, которое делает приглашение вступить в контакты персонифицированным.

Работа должна идти следующим образом:

1. пользователь запускает программу и вводит ключевые слова для поиска лидов,

2. приложение осуществляет поиск клиента, его приглашение в сеть контактов и отправку ему сообщений,

3. как только клиент откликнулся, приложение отправляет менеджеру письмо (имейл) с уведомлением, и прекращает работу с данным клиентом,

4. если клиент не ответил на сообщения через 2 недели после отправки 5-го письма, программа прекращает работу с клиентом.