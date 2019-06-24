Необходимо разработать, изготовить контроллер, который будет применяется в системе управления “Умным Домом” и предназначен для:сбора данных от датчиков подачи команд исполнительным устройствам системы обмена информацией с управляющим сервером системы. Основой контроллера является микроконтроллерная система, обеспечивающая ...
Скрипт для автоматизации генерации лидов через LinkedIn
Скрипт для автоматизации генерации лидов через LinkedIn и последующей рассылки сообщений.
Задача – написать скрипт, который выполняет следующие функции (в сети LI):
1. поиск лидов согласно установленному пользователем таргету (предполагает возможность введения ключевых слов при поиске),
2. персонализированное приглашение этих лидов в свою сеть контактов (шаблон сообщения дан),
3. после присоединения лидов к сети контактов пользователя отправка сообщения (дан шаблон сообщения, в качестве переменных значений в этот шаблон должны быть введены имя лида и название компании, в которой он работает, таким образом сообщение персонифицируется),
4. пока лид не ответит на сообщение, необходимо отправлять ему последовательно 2-е, 3-е, 4-е и 5-е сообщения с интервалом в 1 неделю (шаблоны сообщений даны). Когда клиент отвечает на сообщение, отправка еженедельных сообщений прекращается и далее пользователь аккаунта ведёт переписку в ручном режиме. Если отправлено 5 сообщений с интервалом в 1 неделю и ответа от клиента нет, то рассылка прекращается.
Пользователь должен името возможность ввести следующие данные:
1. слово или словосочетание, согласно которому будет производиться поиск лидов (например: CEO Game Development),
2. 5 разных шаблонов сообщений, которые будут отправляться с интервалом в 1 неделю, 1 шаблон самого первого сообщения, которое делает приглашение вступить в контакты персонифицированным.
Работа должна идти следующим образом:
1. пользователь запускает программу и вводит ключевые слова для поиска лидов,
2. приложение осуществляет поиск клиента, его приглашение в сеть контактов и отправку ему сообщений,
3. как только клиент откликнулся, приложение отправляет менеджеру письмо (имейл) с уведомлением, и прекращает работу с данным клиентом,
4. если клиент не ответил на сообщения через 2 недели после отправки 5-го письма, программа прекращает работу с клиентом.
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