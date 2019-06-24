Скрипт для автоматизации генерации лидов через LinkedIn

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка245 просмотров

Скрипт для автоматизации генерации лидов через LinkedIn и последующей рассылки сообщений.

Задача – написать скрипт, который выполняет следующие функции (в сети LI): 

1. поиск лидов согласно установленному пользователем таргету (предполагает возможность введения ключевых слов при поиске), 

2. персонализированное приглашение этих лидов в свою сеть контактов (шаблон сообщения дан), 

3. после присоединения лидов к сети контактов пользователя отправка сообщения (дан шаблон сообщения, в качестве переменных значений в этот шаблон должны быть введены имя лида и название компании, в которой он работает, таким образом сообщение персонифицируется), 

4. пока лид не ответит на сообщение, необходимо отправлять ему последовательно 2-е, 3-е, 4-е и 5-е сообщения с интервалом в 1 неделю (шаблоны сообщений даны). Когда клиент отвечает на сообщение, отправка еженедельных сообщений прекращается и далее пользователь аккаунта ведёт переписку в ручном режиме. Если отправлено 5 сообщений с интервалом в 1 неделю и ответа от клиента нет, то рассылка прекращается. 

Пользователь должен името возможность ввести следующие данные: 

1. слово или словосочетание, согласно которому будет производиться поиск лидов (например: CEO Game Development), 

2. 5 разных шаблонов сообщений, которые будут отправляться с интервалом в 1 неделю, 1 шаблон самого первого сообщения, которое делает приглашение вступить в контакты персонифицированным. 

Работа должна идти следующим образом: 

1. пользователь запускает программу и вводит ключевые слова для поиска лидов, 

2. приложение осуществляет поиск клиента, его приглашение в сеть контактов и отправку ему сообщений, 

3. как только клиент откликнулся, приложение отправляет менеджеру письмо (имейл) с уведомлением, и прекращает работу с данным клиентом, 

4. если клиент не ответил на сообщения через 2 недели после отправки 5-го письма, программа прекращает работу с клиентом. 

6 лет назад
BorisButkus
43 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка платы контроллера (ESP32)

    Необходимо разработать, изготовить контроллер, который будет применяется в системе управления “Умным Домом” и предназначен для:сбора данных от датчиков подачи команд исполнительным устройствам системы обмена информацией с управляющим сервером системы. Основой контроллера является микроконтроллерная система, обеспечивающая ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка системы алго-трейдинга на C#

    Добрый день, коллеги!  Хочу найти человека, имеющего хороший опыт разработки на С# (идеально в области алго-трейдинга), владеющего на некотором уровне паттернами проектирования, TDD (так как система довольно громоздкая и требует автоматизированного тестирования), ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен специалист по настройке IP-телефония 3CX

    $200

    Описание  Нам необходим программист 3cx на Linux, удаленная работа, требуется дополнительная настройка, опций телефонии IP-телефония 3CX, сама станциясконфигурирована и находится в исправном рабочем состоянии в облаке.  Обязанности:·        Ищем человека на доработку и обновлений всехфункциональностей.  Удаленнаянастройка. Обязательно опыт ...

    Linux
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется windows-разработчик

    Необходим опыт в реверс-инжиниринге программного обеспечения, работы с ядром в обход антивирусных движков, шифрования исполняемых модулей для защиты от срабатывания ав-движков.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Запустить и протестировать 2 алгоритма из библиотеки Apache Mahout

    $80

    Необходимо взять два алгоритма из библиотеки Apache Mahout k-means и fuzzy k-means и протестировать их. Работа заключается в следующем: 1) Подготовить небольшой объем исходных данных. 2) Запустить и протестировать оба алгоритма. ...

    Apache
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Arduino project, мини ферма

    Доброго времени суток. Собираю домашний проект, но собрать всю систему целиком не выходит.  Проект на базе NodeMCU v3 , есть куча датчиков цифровых и аналоговых , столкнулся с проблемой нехватки аналоговых пинов на плате , ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно доработать Front-end ERP систему

    Нужно доработать Front-end ERP систему для крупного проекта. Есть список правок и багов. В сумме работы примерно на 3-4 месяца. Все подробности в личку. Оплата по договоренности.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание программы для генерации json-файлов

    Описание работы программы приведено в файле "ОПИСАНИЕ" и приложенному к нему xls-файлу "Форма для генерации файлов".  Образцы сгенерированных файлов – в архиве "Образцы файлов".  Программа должна быть реализована в виде приложения под Windows ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Программа для замены текста в файлах

    $15

    Нужна программа которая откроет pdf файл как текстовый, заменить указанный мною часть текста на строку из списка. В настройках нужно указать текст который меняем, папку с файлами, список строк в файле на которые нужно ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрытнет даты