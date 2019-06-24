Разработать десктоп приложение для сенсорного монитора

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок196 просмотров

Необходимо разработать десктоп приложение, на windows платформе (win10), под взаимодействие с сенсорным экраном. 

разрешение экран 4к, ландшафт. мощность пк обсуждаема. 

Обязательно наличие поддержки мультитач жестов – вращение, зум. – картинок и видео. 

софт свернуть жестами нельзя, только с помощью нажатия на клавиатуре ctrl+alt+del или alt+f4. 

Интерактив в таком стиле: ru тчк depositphotos тчк com/169676086/stock-photo-business-chart-wallpaper-technology-and тчк html 

Ориентировочно будет несколько (примерно 4) движущихся элемента (кругов), в круги вписываем лого компании. При нажатии на один из кругов, круг увеличивается и появляется 1 из ценностей компании. В целом все должно выглядеть технологично и иновационно. 

Требуется максимальное быстродействие софта. 

дизайн предоставляется. 

наличие админки обязательно, изменение подложки экрана, логотипов, картинок и видео роликов.

HTML
6 лет назад
guest_15614054090099
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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