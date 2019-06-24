Требуется простая программа для создания постеров, подготовленных для печати. В данный момент все делается вручную в Photoshop, требуется автоматизировать процесс. Как программа должна работать: 1. Импортируется готовый графический файл нужного размера ...
Разработать десктоп приложение для сенсорного монитора
Необходимо разработать десктоп приложение, на windows платформе (win10), под взаимодействие с сенсорным экраном.
разрешение экран 4к, ландшафт. мощность пк обсуждаема.
Обязательно наличие поддержки мультитач жестов – вращение, зум. – картинок и видео.
софт свернуть жестами нельзя, только с помощью нажатия на клавиатуре ctrl+alt+del или alt+f4.
Интерактив в таком стиле: ru тчк depositphotos тчк com/169676086/stock-photo-business-chart-wallpaper-technology-and тчк html
Ориентировочно будет несколько (примерно 4) движущихся элемента (кругов), в круги вписываем лого компании. При нажатии на один из кругов, круг увеличивается и появляется 1 из ценностей компании. В целом все должно выглядеть технологично и иновационно.
Требуется максимальное быстродействие софта.
дизайн предоставляется.
наличие админки обязательно, изменение подложки экрана, логотипов, картинок и видео роликов.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО5 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день, УПД в xml формате нужен для Озон. Формат тот-же, но добавлен столбец OZON SKU ID. Сам файл XLS формируется из МойСклад. Готовый, сформированный файл во вложении. Его необходимо преобразовать в xml ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен6 лет назад
Скрипт для автоматизации генерации лидов через LinkedIn и последующей рассылки сообщений. Задача – написать скрипт, который выполняет следующие функции (в сети LI): 1. поиск лидов согласно установленному пользователем таргету ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Добрый день, коллеги! Хочу найти человека, имеющего хороший опыт разработки на С# (идеально в области алго-трейдинга), владеющего на некотором уровне паттернами проектирования, TDD (так как система довольно громоздкая и требует автоматизированного тестирования), ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $200
Описание Нам необходим программист 3cx на Linux, удаленная работа, требуется дополнительная настройка, опций телефонии IP-телефония 3CX, сама станциясконфигурирована и находится в исправном рабочем состоянии в облаке. Обязанности:· Ищем человека на доработку и обновлений всехфункциональностей. Удаленнаянастройка. Обязательно опыт ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт6 лет назад
Необходим опыт в реверс-инжиниринге программного обеспечения, работы с ядром в обход антивирусных движков, шифрования исполняемых модулей для защиты от срабатывания ав-движков.Закрыт6 лет назад
- $80
Необходимо взять два алгоритма из библиотеки Apache Mahout k-means и fuzzy k-means и протестировать их. Работа заключается в следующем: 1) Подготовить небольшой объем исходных данных. 2) Запустить и протестировать оба алгоритма. ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт6 лет назад
Доброго времени суток. Собираю домашний проект, но собрать всю систему целиком не выходит. Проект на базе NodeMCU v3 , есть куча датчиков цифровых и аналоговых , столкнулся с проблемой нехватки аналоговых пинов на плате , ...Закрыт6 лет назад
Нужно доработать Front-end ERP систему для крупного проекта. Есть список правок и багов. В сумме работы примерно на 3-4 месяца. Все подробности в личку. Оплата по договоренности.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Описание работы программы приведено в файле "ОПИСАНИЕ" и приложенному к нему xls-файлу "Форма для генерации файлов". Образцы сгенерированных файлов – в архиве "Образцы файлов". Программа должна быть реализована в виде приложения под Windows ...Закрыт6 лет назад