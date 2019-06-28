Решить проблему с вылетом/быстрым восстановлением вм на VmWare

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Закрыт1 заявка140 просмотров

Нужно записать видео с настройками ПО VMWare 11версия  для корректной работы ,  возможность создания бекапов и быстрого восстановления  вм с поврежденными vmdk / vmx . Детали о конфиге  вм и  более детальная информация предварительно обговариваютя по телефону . Восстановление данных  через   hetman partition recovery не интересцет ,  долгий  процесс . 

6 лет назад
guest_15617218423333
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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