Доработка дизайнера диаграмм для PowerShell (C#)

Имеется практически полностью готовый визуальный дизайнер диаграмм, написанный на C# (WPF) с полными исходниками. Требуется доработать дизайнер, добавить в него следующий функционал:

1) Организовать работу с внешним плагином по TCP/IP, через обмен XML-пакетами нескольких фиксированных форматов;

2) Добавить на имеющуюся панель инструментов несколько новых кнопок, которые связаны с функционалом из п. 1.

3) Добавить процедуру сериализации диаграмм в файл по указанным правилам;

4) Добавить в уже имеющийся property grid несколько новых свойств и типов данных;

5) Несколько второстепенных исправлений и дополнений.

В ответе на задачу укажите свой опыт C# (WPF). Опыт с PowerShell будет большим плюсом (непосредственно программирование не требуется, но важно понимание, как это работает).

В ответ на ваши предложения я вышлю ссылку на подробное ТЗ для ознакомления.

На выходе необходимы исходные коды для Visual Studio 2015/2017. Target .NET Framework: 4.0

Срок реализации - 10 дней.