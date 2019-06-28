Важно – вы уже умеете разрабатывать маски. У вас есть портфолио. Оплата от 30.000 тысяч, зависит от сложности пример, маски https://instagram.com/sangexd (в сторис закрепленныe гонки)
Доработка дизайнера диаграмм для PowerShell (C#)
Имеется практически полностью готовый визуальный дизайнер диаграмм, написанный на C# (WPF) с полными исходниками. Требуется доработать дизайнер, добавить в него следующий функционал:
1) Организовать работу с внешним плагином по TCP/IP, через обмен XML-пакетами нескольких фиксированных форматов;
2) Добавить на имеющуюся панель инструментов несколько новых кнопок, которые связаны с функционалом из п. 1.
3) Добавить процедуру сериализации диаграмм в файл по указанным правилам;
4) Добавить в уже имеющийся property grid несколько новых свойств и типов данных;
5) Несколько второстепенных исправлений и дополнений.
В ответе на задачу укажите свой опыт C# (WPF). Опыт с PowerShell будет большим плюсом (непосредственно программирование не требуется, но важно понимание, как это работает).
В ответ на ваши предложения я вышлю ссылку на подробное ТЗ для ознакомления.
На выходе необходимы исходные коды для Visual Studio 2015/2017. Target .NET Framework: 4.0
Срок реализации - 10 дней.
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