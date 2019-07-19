Приветствую. Нужно сделать питон скрипт для работы с сервером.
Написать VBA макрос для Excel
Создать скрипт, который будет создавать сводную таблицу по нескольким параметрам
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