Разработать программное обеспечение в соответствии с ТЗ.

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка230 просмотров

Разработать программное обеспечение, применимое для оценки рисков информационной системы.

6 лет назад
mary_s_
Маша 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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