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- Лабораторные работынет заявокЗакрыт4 года назад
Разработать программное обеспечение, применимое для оценки рисков информационной системы.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт4 года назад
Разработка приложения анализа и перехвата сетевого трафика. Язык: Visual C#. Среда: MS Visual Studio. Необходимо графическое отображение результатов: построение динамических графиков в режиме реального времени, предположим: графическое отображение нагрузки, частота используемых протоколов и т.п.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен6 лет назад
Постановка задачи: «Моделирование сети Петри с графической интерпретацией результатов». Язык: Visual C#. Интерфейс: Windows Forms. Среда: MS Visual Studio (приветствуется возможность просмотра кода в MS VS 2012). Подробное техническое задание – предоставляется после выбора исполнителя. После завершения проекта наличие инструкции ...Системное программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$1
10 баллов
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