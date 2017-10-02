Рекомендую данного специалиста! Легко нашли общий язык, проблем в общении и объяснении требований к проекту не было! Проект выполнил в сроки, о которых договаривались точно в соответствии с ТЗ. Демонстрировал работу программы с подробными пояснениями, а также спрашивал всё ли понятно и нет ли вопросов или замечаний. Программа работает быстро и проста в использовании, хотя функционал у неё большой. Отмечу, что единственный кто из всех кандидатов, которые обсуждали ТЗ и хотели взяться за работу, не ныл об объёме работы и не задирал цену!!