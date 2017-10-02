mary_s_

Маша mary_s_

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад

Студентка, жизнерадостна, интересен наш мир.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
asn-ccode
Артемий 
45 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Сниффер.
Работать с Марией было легко и приятно. ТЗ было составлено четко, подробно и однозначно. При приеме работы никаких придирок. Все замечания только по существу. Оплата была произведена сразу же. Однозначно, мои рекомендации к сотрудничеству!
Рекомендую данного специалиста! Легко нашли общий язык, проблем в общении и объяснении требований к проекту не было! Проект выполнил в сроки, о которых договаривались точно в соответствии с ТЗ. Демонстрировал работу программы с подробными пояснениями, а также спрашивал всё ли понятно и нет ли вопросов или замечаний. Программа работает быстро и проста в использовании, хотя функционал у неё большой. Отмечу, что единственный кто из всех кандидатов, которые обсуждали ТЗ и хотели взяться за работу, не ныл об объёме работы и не задирал цену!!
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