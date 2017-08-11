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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$85
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$1
10 баллов
6 лет назад
Рекомендую данного специалиста! Легко нашли общий язык, проблем в общении и объяснении требований к проекту не было! Проект выполнил в сроки, о которых договаривались точно в соответствии с ТЗ. Демонстрировал работу программы с подробными пояснениями, а также спрашивал всё ли понятно и нет ли вопросов или замечаний. Программа работает быстро и проста в использовании, хотя функционал у неё большой. Отмечу, что единственный кто из всех кандидатов, которые обсуждали ТЗ и хотели взяться за работу, не ныл об объёме работы и не задирал цену!!
Ответный отзыв
Работать с Марией было легко и приятно. ТЗ было составлено четко, подробно и однозначно. При приеме работы никаких придирок. Все замечания только по существу. Оплата была произведена сразу же. Однозначно, мои рекомендации к сотрудничеству!
$10
10 баллов
6 лет назад
Не ожидал прямо, всё быстро и очень эффективно. Без исправлений и доработок, спасибо, рекомендую!
Ответный отзыв
Приятно было работать! Задача была четко поставлена и сформулирована. Оплата была произведена буквально через несколько минут после сдачи. Доп. работа также была оплачена без проблем (причем цену заранее не оговаривали). Мои рекомендации!