asn-ccode

Артемий asn-ccode

 
45 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Разработка прикладного программного обеспечения для ОС Windows

Разработка прикладного программного обеспечения для ОС Windows. C#, C++, VB, VBA, Access, MS SQL

VBASQL
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$90
средняя цена заказа
нет принятых заявок
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Отзывы заказчиков
sleepnow
Влад 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$85
10 баллов
6 лет назад
Парсер с действием
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
mary_s_
Маша 
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Сниффер.
Рекомендую данного специалиста! Легко нашли общий язык, проблем в общении и объяснении требований к проекту не было! Проект выполнил в сроки, о которых договаривались точно в соответствии с ТЗ. Демонстрировал работу программы с подробными пояснениями, а также спрашивал всё ли понятно и нет ли вопросов или замечаний. Программа работает быстро и проста в использовании, хотя функционал у неё большой. Отмечу, что единственный кто из всех кандидатов, которые обсуждали ТЗ и хотели взяться за работу, не ныл об объёме работы и не задирал цену!!
Работать с Марией было легко и приятно. ТЗ было составлено четко, подробно и однозначно. При приеме работы никаких придирок. Все замечания только по существу. Оплата была произведена сразу же. Однозначно, мои рекомендации к сотрудничеству!
Ответный отзыв
YuraK9
47 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Небольшой парсер на VB
Не ожидал прямо, всё быстро и очень эффективно. Без исправлений и доработок, спасибо, рекомендую!
Приятно было работать! Задача была четко поставлена и сформулирована. Оплата была произведена буквально через несколько минут после сдачи. Доп. работа также была оплачена без проблем (причем цену заранее не оговаривали). Мои рекомендации!
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