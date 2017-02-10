YuraK9

Юрий YuraK9

 
48 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Собрать БД по игровым автоматам

    $6

    Есть БД по игровым автоматам (таблица Excel). Надо найти для автоматов информацию по дате выпуска, крупнейшим выигрышам в таблице выплат и указать тему игры. Пример заполненных и пустых в файле. Всего 85 ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Заполнить базу данных по игровым автоматам

    $6

    Есть БД по игровым автоматам (таблица Excel). Надо найти для автоматов информацию по дате выпуска, крупнейшим выигрышам в таблице выплат и указать тему игры. Пример заполненных и пустых в файле. Всего 85 ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Логотип сайта о покере

    $10

    Нужно нарисовать лого для сайта ru.poker-online.ru. Дизайн у сайта будет новый, размер логотипа должен быть не больше чем 200х150. Бюджет окончательный и повышению не подлежит.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Редизайн под меня

    $20

    Есть несколько сайтов, которые надо перевести на адаптивный дизайн. Но заказывать с нуля не хочу, предлагаю желающим продать свою работу второй раз ;). Единственное, переделать шапку/лого под мою тематику. Но нужен не просто адаптивный ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Небольшой парсер на VB

    $10

    Нужен парсер для переноса сайта на новый дизайн. Есть куча html-файлов в старом дизайне и новый шаблон. Из исходных файлов надо взять тэги , &lt;meta name="description"...? &lt;h1&gt; и основной текст (основной текст будет обрамлён одинаковыми ...

    HTML
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Заполнить базу данных по игровым автоматам

    $25

    Есть БД по игровым автоматам (таблица Excel). Надо найти для автоматов информацию по дате выпуска, крупнейшим выигрышам и указать тему игры. Несколько примеров, как это можно сделать и что конкретно нужно смотрите на видео - ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Поиск картинок к статьям и небольшой копипаст текста

    $40

    Делаю редизайн сайта, нужно для имеющихся статей найти подходящие симпатичные картинки (найденные картинки редактируются - надо уменьшить до ширины 385px и сохранить в jpg со сжатием 85), а затем скопировать текст из старого HTML-файла в ...

    HTML
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Небольшой рерайт

    $15

    Нужен качественный ручной рерайт со 100% уникальностью итогового текста. Тема - мобильные казино. Цена - 30 рублей за 1000 знаков без пробелов. Без предоплаты. Претендентов просьба кинуть в личку рерайт следующего фрагмента, ...

    AndroidHTMLiOSJava
    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужны скриншоты сайтов и браузерных игр

    $25

    Требуются скриншоты сайтов казино и игр. На каждое казино 1 скрин сайта и 4 скрина с различных игр, браузерные версии. В большинстве случаев игры доступны без регистрации, но возможно где-то придётся зарегистрироваться, играть на деньги ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Адаптивный дизайн сайта про казино

    $150

    Нужен адаптивный дизайн сайта про казино onlinecasinos3.ru, включая создание логотипа. Нужен дизайн домашней страницы, и пары внутренних, где надо предусмотреть вставку формы комментариев, различных таблиц, картинок и видео. Черновой вариант ТЗ в аттаче. ...

    BootstrapCSSHTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Рерайт обзоров азартных сайтов

    $20

    Надо сделать рерайт обзоров азартных сайтов (в первую очередь казино, также покер, букмекеры). Где-то от 20 обзоров, каждый в районе 2000 знаков. Рерайт нужен ручной (в процессе надо немного подумать головой и ужать/выбрать из большего ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Landing Page под казино (адаптивный дизайн и вёрстка)

    $50

    Нужен адаптивный дизайн и вёрстка странички-прослойки, с которой игроки должны идти дальше в казино. Готового образца/шаблона нет, полагаюсь на ваше мастерство. С исполнителя по итогам, соответственно, PSD и готовая страничка. Требуются высокие оценки удобства ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Редизайн сайта и адаптивная вёрстка

    $50

    Есть сайт мобильныйпокер.рф Нужен новый дизайн (ничего навёрнутого, не многим сложнее текущего), а также сверстать страницу под любые устройства. По поводу дизайна: я заказчик из разряда "сделайте мне красиво, чтобы нравилось людям, и ...

    Bootstrap
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

webconstanta
Наташа 
39 лет
10 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Редизайн под меня
HTML
Замечательный заказчик! Чёткая постановка задачи, оплата в срок и отличная коммуникация! Рекомендую!
Всё сделано качественно, пожелания выполнены, сроки устроили.
Ответный отзыв
FortDreams
Абеляр 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
9 баллов
7 лет назад
Логотип сайта о покере
Отличный заказчик быстрая проверка и оплата +++++
Всё сделано, просьбы и замечания учтены.
Ответный отзыв
Weblancer74
Георгий 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Поиск картинок к статьям и небольшой копипаст текста
HTML
Сработались, проблем не возникло. Спасибо.
В целом, результат неплохой, однако было исчезание на несколько дней без предупреждения, уже начал думать про другого исполнителя. Однако всё закончилось хорошо :).
Ответный отзыв
asn-ccode
Артемий 
47 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Небольшой парсер на VB
HTML
Приятно было работать! Задача была четко поставлена и сформулирована. Оплата была произведена буквально через несколько минут после сдачи. Доп. работа также была оплачена без проблем (причем цену заранее не оговаривали). Мои рекомендации!
Не ожидал прямо, всё быстро и очень эффективно. Без исправлений и доработок, спасибо, рекомендую!
Ответный отзыв
adro58
Андрей 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Заполнить базу данных по игровым автоматам
Отличный работодатель, четкая постановка задачи, своевременная оплата, Мои рекомендации.
С задачей справился хорошо, хотя она была не самая простая. С коммуникацией и сроками проблем не было.
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