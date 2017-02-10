Есть БД по игровым автоматам (таблица Excel). Надо найти для автоматов информацию по дате выпуска, крупнейшим выигрышам в таблице выплат и указать тему игры. Пример заполненных и пустых в файле. Всего 85 ...
- $6Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $6
Есть БД по игровым автоматам (таблица Excel). Надо найти для автоматов информацию по дате выпуска, крупнейшим выигрышам в таблице выплат и указать тему игры. Пример заполненных и пустых в файле. Всего 85 ...Закрыт7 лет назад
- $10
Нужно нарисовать лого для сайта ru.poker-online.ru. Дизайн у сайта будет новый, размер логотипа должен быть не больше чем 200х150. Бюджет окончательный и повышению не подлежит.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $20
Есть несколько сайтов, которые надо перевести на адаптивный дизайн. Но заказывать с нуля не хочу, предлагаю желающим продать свою работу второй раз ;). Единственное, переделать шапку/лого под мою тематику. Но нужен не просто адаптивный ...Завершен7 лет назад
- $10
Нужен парсер для переноса сайта на новый дизайн. Есть куча html-файлов в старом дизайне и новый шаблон. Из исходных файлов надо взять тэги , <meta name="description"...? <h1> и основной текст (основной текст будет обрамлён одинаковыми ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $25
Есть БД по игровым автоматам (таблица Excel). Надо найти для автоматов информацию по дате выпуска, крупнейшим выигрышам и указать тему игры. Несколько примеров, как это можно сделать и что конкретно нужно смотрите на видео - ...Завершен8 лет назад
- $40
Делаю редизайн сайта, нужно для имеющихся статей найти подходящие симпатичные картинки (найденные картинки редактируются - надо уменьшить до ширины 385px и сохранить в jpg со сжатием 85), а затем скопировать текст из старого HTML-файла в ...Завершен8 лет назад
- $15
Нужен качественный ручной рерайт со 100% уникальностью итогового текста. Тема - мобильные казино. Цена - 30 рублей за 1000 знаков без пробелов. Без предоплаты. Претендентов просьба кинуть в личку рерайт следующего фрагмента, ...Рерайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $25
Требуются скриншоты сайтов казино и игр. На каждое казино 1 скрин сайта и 4 скрина с различных игр, браузерные версии. В большинстве случаев игры доступны без регистрации, но возможно где-то придётся зарегистрироваться, играть на деньги ...Завершен8 лет назад
- $150
Нужен адаптивный дизайн сайта про казино onlinecasinos3.ru, включая создание логотипа. Нужен дизайн домашней страницы, и пары внутренних, где надо предусмотреть вставку формы комментариев, различных таблиц, картинок и видео. Черновой вариант ТЗ в аттаче. ...Завершен8 лет назад
- $20
Надо сделать рерайт обзоров азартных сайтов (в первую очередь казино, также покер, букмекеры). Где-то от 20 обзоров, каждый в районе 2000 знаков. Рерайт нужен ручной (в процессе надо немного подумать головой и ужать/выбрать из большего ...Рерайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $50
Нужен адаптивный дизайн и вёрстка странички-прослойки, с которой игроки должны идти дальше в казино. Готового образца/шаблона нет, полагаюсь на ваше мастерство. С исполнителя по итогам, соответственно, PSD и готовая страничка. Требуются высокие оценки удобства ...Завершен8 лет назад
- $50
Есть сайт мобильныйпокер.рф Нужен новый дизайн (ничего навёрнутого, не многим сложнее текущего), а также сверстать страницу под любые устройства. По поводу дизайна: я заказчик из разряда "сделайте мне красиво, чтобы нравилось людям, и ...Завершен9 лет назад