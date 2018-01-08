webconstanta

Наташа webconstanta

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
5 месяцев назад
Создание сайтов (дизайн+вёрстка+вордпресс), логотипов, баннеров

Дизайн сайтов, логотипов, баннеров и другой рекламной продукции.

Вёрстка сайтов ( html5, css3, php, js ),  cms wordpress

Разработка  фирменного стиля 

или элементов фирменного стиля.

Индивидуальный подход и адекватные цены.

Опыт в веб-дизайне более 10 лет.

График работы - с 9:00 до 21:00

Telegram:     @NataliaWebDesigner ( t.me/NataliaWebDesigner )

Email: [email protected]

Портфолио: https://www.constantta.online

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Отзывы заказчиков

YuraK9
Юрий 
48 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Редизайн под меня
HTML
Всё сделано качественно, пожелания выполнены, сроки устроили.
Замечательный заказчик! Чёткая постановка задачи, оплата в срок и отличная коммуникация! Рекомендую!
Ответный отзыв
iagot
Игорь 
34 года
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
$70
10 баллов
7 лет назад
Посадочная страница
Ни с кем более приятно мне еще не доводилось работать. Это наше второе совместное сотрудничество, и явно не последнее. Правду сказать, по части креатива Наташа не особо фонтанирует идеями, и несмотря на то, что она ведь по профилю не дизайнер, она сумела найти и реализовать те моменты, которые и были нужны. Что касается по части воплощения - Наташа исполнительна на 110%, все задачи понимает с лету и реализует. Рад сотрудничеству, все будущие проекты по верстке тоже с ней. Рекомендую!
Совместная работа над реализацией проекта прошла легко и приятно !!! Надеюсь, это не последний наш сайт, так как сотрудничество с Игорем было плодотворным и конструктивным, а для меня ещё и полезным, так как в процессе работы немного повысила свой уровень в вёрстке и программировании. Рекомендую Игоря, как отличного заказчика - постановка задач на высшем уровне, оплата в срок !!!
Ответный отзыв
iagot
Игорь 
34 года
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
$150
10 баллов
7 лет назад
Дизайн + верстка посадочной страницы для B2B компании
Отличная работа! Коммуникация на высшем уровне! Сроки вполне оправданы, качество дизайна и выполненной работы в целом позволяет рекомендовать Наталью для более серьезных и крупных международных проектов, не то что для моей посадочной страницы. Большое спасибо!
Замечательный заказчик ! И лёгкий в общении человек ! Продуманное и чёткое техническое задание, Игорь всегда на связи, и в связи с этим, работа идёт легко и без задержек. Оплата своевременно, за что отдельное спасибо ! Если вам выпадет работать с Игорем , не пожалеете , очень рекомендую !!!
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