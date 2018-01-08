Ни с кем более приятно мне еще не доводилось работать. Это наше второе совместное сотрудничество, и явно не последнее. Правду сказать, по части креатива Наташа не особо фонтанирует идеями, и несмотря на то, что она ведь по профилю не дизайнер, она сумела найти и реализовать те моменты, которые и были нужны. Что касается по части воплощения - Наташа исполнительна на 110%, все задачи понимает с лету и реализует. Рад сотрудничеству, все будущие проекты по верстке тоже с ней. Рекомендую!