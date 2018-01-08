Создание сайтов (дизайн+вёрстка+вордпресс), логотипов, баннеров
Дизайн сайтов, логотипов, баннеров и другой рекламной продукции.
Вёрстка сайтов ( html5, css3, php, js ), cms wordpress
Разработка фирменного стиля
или элементов фирменного стиля.
Индивидуальный подход и адекватные цены.
Опыт в веб-дизайне более 10 лет.
График работы - с 9:00 до 21:00
Telegram: @NataliaWebDesigner ( t.me/NataliaWebDesigner )
Email: [email protected]
Портфолио: https://www.constantta.online
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Сайт по продаже веб-шаблонов marketburg.com96 просмотров
- Сайт компании FocalFact (Ирландия)106 просмотров
- Сайт компании ag-tech.ru116 просмотров
- Персональный сайт художницы Ульяны102 просмотра
- Webconstanta.com | мой сайт - портфолио184 просмотра
- Велодром195 просмотров
- Студия Flat+233 просмотра
- KiraFlover240 просмотров
- Landing Page. BAGS-online242 просмотра
- Landing Page. WJS-corporation179 просмотров
- Landing Page. OliverLand170 просмотров
- Landing Page. Macarons Recept.893 просмотра
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
7 лет назад
HTML
Всё сделано качественно, пожелания выполнены, сроки устроили.
Ответный отзыв
Замечательный заказчик! Чёткая постановка задачи, оплата в срок и отличная коммуникация! Рекомендую!
$70
10 баллов
7 лет назад
Ни с кем более приятно мне еще не доводилось работать. Это наше второе совместное сотрудничество, и явно не последнее. Правду сказать, по части креатива Наташа не особо фонтанирует идеями, и несмотря на то, что она ведь по профилю не дизайнер, она сумела найти и реализовать те моменты, которые и были нужны. Что касается по части воплощения - Наташа исполнительна на 110%, все задачи понимает с лету и реализует. Рад сотрудничеству, все будущие проекты по верстке тоже с ней. Рекомендую!
Ответный отзыв
Совместная работа над реализацией проекта прошла легко и приятно !!! Надеюсь, это не последний наш сайт, так как сотрудничество с Игорем было плодотворным и конструктивным, а для меня ещё и полезным, так как в процессе работы немного повысила свой уровень в вёрстке и программировании. Рекомендую Игоря, как отличного заказчика - постановка задач на высшем уровне, оплата в срок !!!
$150
10 баллов
7 лет назад
Отличная работа! Коммуникация на высшем уровне! Сроки вполне оправданы, качество дизайна и выполненной работы в целом позволяет рекомендовать Наталью для более серьезных и крупных международных проектов, не то что для моей посадочной страницы. Большое спасибо!
Ответный отзыв
Замечательный заказчик ! И лёгкий в общении человек ! Продуманное и чёткое техническое задание, Игорь всегда на связи, и в связи с этим, работа идёт легко и без задержек. Оплата своевременно, за что отдельное спасибо ! Если вам выпадет работать с Игорем , не пожалеете , очень рекомендую !!!