Скрипт автодозвона asterisk+cmusphinx

Требуется написать скрипт автодозвона для asterisk с использованием библиотеки распознавания голоса CMU Sphinx.

Задача скрипта совершить исходящий звонок и проийти голосовое меню. Т.е. в зависимости от распознанных входящих слов

скрипт отвечает либо передаваяя заранее записанный аудиофайл, либо передает диалтоны (DTFM).

Все голосовое меню, которое надо пройти, известно заранее (уже имеется адаптированная голосовая модель CMU Sphinx).

Всего порядка 8-10 шагов. Возможно так же использовать freeswitch+cmusphinx - на усмотрение исполнителя.

Срок выполнения работы 48 часов. Оплата после успешного теста на вашем сервере. Предоплата не предусмотрена.