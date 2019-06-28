Нужно записать видео с настройками ПО VMWare 11версия для корректной работы , возможность создания бекапов и быстрого восстановления вм с поврежденными vmdk / vmx . Детали о конфиге вм и более детальная информация предварительно обговариваютя ...
Скрипт автодозвона asterisk+cmusphinx
Требуется написать скрипт автодозвона для asterisk с использованием библиотеки распознавания голоса CMU Sphinx.
Задача скрипта совершить исходящий звонок и проийти голосовое меню. Т.е. в зависимости от распознанных входящих слов
скрипт отвечает либо передаваяя заранее записанный аудиофайл, либо передает диалтоны (DTFM).
Все голосовое меню, которое надо пройти, известно заранее (уже имеется адаптированная голосовая модель CMU Sphinx).
Всего порядка 8-10 шагов. Возможно так же использовать freeswitch+cmusphinx - на усмотрение исполнителя.
Срок выполнения работы 48 часов. Оплата после успешного теста на вашем сервере. Предоплата не предусмотрена.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $180
Имеется практически полностью готовый визуальный дизайнер диаграмм, написанный на C# (WPF) с полными исходниками. Требуется доработать дизайнер, добавить в него следующий функционал: 1) Организовать работу с внешним плагином по TCP/IP, через обмен ...Закрыт6 лет назад
Важно – вы уже умеете разрабатывать маски. У вас есть портфолио. Оплата от 30.000 тысяч, зависит от сложности пример, маски https://instagram.com/sangexd (в сторис закрепленныe гонки)Закрыт6 лет назад
Задача: написать программу для парсинга нескольких сайтов (Авито, Емлс и т.п., всего 7-10 сайтов) для периодического сбора предложений по земельным участкам в СПб (таких объектов обычно по 200-400 на сайте). Выгрузка данных - в ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать десктоп приложение, на windows платформе (win10), под взаимодействие с сенсорным экраном. разрешение экран 4к, ландшафт. мощность пк обсуждаема. Обязательно наличие поддержки мультитач жестов – вращение, зум. – картинок и видео. ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется простая программа для создания постеров, подготовленных для печати. В данный момент все делается вручную в Photoshop, требуется автоматизировать процесс. Как программа должна работать: 1. Импортируется готовый графический файл нужного размера ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день, УПД в xml формате нужен для Озон. Формат тот-же, но добавлен столбец OZON SKU ID. Сам файл XLS формируется из МойСклад. Готовый, сформированный файл во вложении. Его необходимо преобразовать в xml ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен6 лет назад
Скрипт для автоматизации генерации лидов через LinkedIn и последующей рассылки сообщений. Задача – написать скрипт, который выполняет следующие функции (в сети LI): 1. поиск лидов согласно установленному пользователем таргету ...Закрыт6 лет назад
Добрый день, коллеги! Хочу найти человека, имеющего хороший опыт разработки на С# (идеально в области алго-трейдинга), владеющего на некотором уровне паттернами проектирования, TDD (так как система довольно громоздкая и требует автоматизированного тестирования), ...Закрыт6 лет назад
- $200
Описание Нам необходим программист 3cx на Linux, удаленная работа, требуется дополнительная настройка, опций телефонии IP-телефония 3CX, сама станциясконфигурирована и находится в исправном рабочем состоянии в облаке. Обязанности:· Ищем человека на доработку и обновлений всехфункциональностей. Удаленнаянастройка. Обязательно опыт ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт6 лет назад