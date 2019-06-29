Здравствуйте, фрилансеры. Очень интересная работа, жду ваших заявок. Появилась цель в создании телеграмм музыкального-бота. Цель:Создать бота, который по названию трека будет находить трек, или по исполнителю будет находить все его песни. Также у бота должна быть ...
На языке C# запрограммировать скрипт из TS Lab
На языке C# запрограммировать скрипт из TS Lab.
Суть следующая: Данные из Quik обрабатываются скриптом и совершаются реальные сделки. Это наверное должно быть какое то внешнее приложение с ячейками, куда загружаются определенные инструменты и индикаторы.
Скрипта нужно два. Один на покупку, второй на продажу. На картинках примерный скрипт. Все детали уже при выполнении.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Создать скрипт, который будет создавать сводную таблицу по нескольким параметрамПрикладное ПО1 исполнительЗавершен6 лет назад
Приветствую. Нужно сделать питон скрипт для работы с сервером.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт6 лет назад
Разработать программное обеспечение, применимое для оценки рисков информационной системы.Закрыт6 лет назад
- $700
Требуется написать скрипт автодозвона для asterisk с использованием библиотеки распознавания голоса CMU Sphinx. Задача скрипта совершить исходящий звонок и проийти голосовое меню. Т.е. в зависимости от распознанных входящих слов скрипт отвечает либо передаваяя ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно записать видео с настройками ПО VMWare 11версия для корректной работы , возможность создания бекапов и быстрого восстановления вм с поврежденными vmdk / vmx . Детали о конфиге вм и более детальная информация предварительно обговариваютя ...Закрыт6 лет назад
- $180
Имеется практически полностью готовый визуальный дизайнер диаграмм, написанный на C# (WPF) с полными исходниками. Требуется доработать дизайнер, добавить в него следующий функционал: 1) Организовать работу с внешним плагином по TCP/IP, через обмен ...Закрыт6 лет назад
Важно – вы уже умеете разрабатывать маски. У вас есть портфолио. Оплата от 30.000 тысяч, зависит от сложности пример, маски https://instagram.com/sangexd (в сторис закрепленныe гонки)Закрыт6 лет назад
Задача: написать программу для парсинга нескольких сайтов (Авито, Емлс и т.п., всего 7-10 сайтов) для периодического сбора предложений по земельным участкам в СПб (таких объектов обычно по 200-400 на сайте). Выгрузка данных - в ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать десктоп приложение, на windows платформе (win10), под взаимодействие с сенсорным экраном. разрешение экран 4к, ландшафт. мощность пк обсуждаема. Обязательно наличие поддержки мультитач жестов – вращение, зум. – картинок и видео. ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт6 лет назад