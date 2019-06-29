На языке C# запрограммировать скрипт из TS Lab.

Суть следующая: Данные из Quik обрабатываются скриптом и совершаются реальные сделки. Это наверное должно быть какое то внешнее приложение с ячейками, куда загружаются определенные инструменты и индикаторы.

Скрипта нужно два. Один на покупку, второй на продажу. На картинках примерный скрипт. Все детали уже при выполнении.