На языке C# запрограммировать скрипт из TS Lab

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  2. Прикладное ПО
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На языке C# запрограммировать скрипт из TS Lab.

Суть следующая: Данные из Quik обрабатываются скриптом и совершаются реальные сделки. Это наверное должно быть какое то внешнее приложение с ячейками, куда загружаются определенные инструменты и индикаторы.

Скрипта нужно два. Один на покупку, второй на продажу. На картинках примерный скрипт. Все детали уже при выполнении.

6 лет назад
toplombard
Владимир 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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