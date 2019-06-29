Телеграмм музыкальный бот

Здравствуйте, фрилансеры. Очень интересная работа, жду ваших заявок. Появилась цель в создании телеграмм музыкального-бота. Цель:Создать бота, который по названию трека будет находить трек, или по исполнителю будет находить все его песни. Также у бота должна быть функция радио(воспроизведение с сайта), рассылки(для рекламы и уведомлений), поиска музыки по аудио. Ещё одним пунктом должна быть возможность покупки платной подписки. Подробнее написал ниже. Подробное описание:

Найти сайты исходники с песнями, откуда бот будет искать информацию и сам материал.

Первым функционалом бота будет поиск нужных треков, используя текст написанный пользователем. Боту не требуется вводить команду перед названием или исполнителем для поиска, достаточно просто написать названия трека или самого исполнителя. Например: «Lil Peep» или «Benz truck» или все вместе. При всём, при этом ИИ должен понимать сделанную ошибку в слове, в том случае если на сайте будет написано, что нет таких песен, исполнителей, то должен будет пользователю объяснить о допущенной ошибке.

Следующим функционалом будет радио. Все что нужно - это написать команду «/radio» или «/радио», после чего бот предложит выбрать станцию(сайт из которого брать материал, я дам сам, после того как выберу исполнителя проекта). Чтобы остановить радио, достаточно написать команду «/stop» или «/стоп» или же использовать первый функционал( поиск музыки, через текст(пункт 1)). Полет фантазии в данном пункте открыт.

Ещё одной функцией будет рассылка. Работает она следующим образом. После того, как пользователь пропишет команду «/start»(основная и первая команда), то он подпишешься ещё и на рассылку(попадает в базу данных с другими пользователями). Этой рассылкой будет рекламные сообщения, которые можно будет создавать администратору(придумать как это сделать, согласовать со мной), а также уведомления о найденных треках(через функцию поиска музыки(пункт 5)). При покупке платной подписки, пользователь пропадает из этой базы данных, но будет выбор на счёт уведомлений(оставить их или нет).

Поиск музыки по аудио. Человеку достаточно записать на аудио песню, которая играет рядом с ним, бот прослушает и попробует найти эту песню в интернете(а-ля Шазам). При этом напомнит пользователю о найденной песне через 24 часа, отправив уведомление. Также будет команда «/lib» или «/биб», при вводе которой можно будет посмотреть все найденные песни. Полет фантазии открыт.

Все вопросы согласовываются со мной.

Полная настройка и установка бота на хостинг, с объяснением для меня.

Функционал для администратора(ваша фантазия, согласовывать со мной)

Оплату произведу вовремя

Пишите цену и сроки(обязательно)

Текст(ошибок и текст бота будем обсуждать вместе)

Выбор языка для бота

Решим вместе. Надеюсь создать такого бота реально, жду ваших заявок. Удачи!