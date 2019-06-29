Скрипт Excel / Google Sheets

Скрипт сведения столбцов/строк для Excel / Google Sheets

Есть кабинет коллтрекинга CallTouch. В нем есть отчеты. Отчеты имеют древовидную вложенную структуру, то есть следующий уровень отчета открывается по нажатии плюсика.

https://yadi.sk/i/x8WjnmRcammr9Q

Указанный отчет можно выгрузить в CSV или XLS.

При этом логика выгрузки такая. Отчет выгрузится до того уровня вложенности, до которого я раскрою отчет хотя бы в одной строке.

Но проблема заключается в том, что выгруженный табличный файл не имеет удобочитаемую вложенную структуру. Вся вложенная структура формируется при выгрузке столбцами.

Ссылка на пример выгруженного отчета:

https://yadi.sk/i/IxoeMlJu8Gi1tQ

Цель - получить отчет в Google Docs как в интерфейсе, то есть имеющий вложенную структуру:

https://yadi.sk/i/nDQQnFwywZKTSA

Для этого как я полагаю надо написать скрипт, который сведет все строки, добавив вложенную структуру, и выгрузит все в Google Docs. Или сразу это сделать в Google Docs.

Данные нужны только по каналу CPC (учест при выгрузке)

https://yadi.sk/i/LKGtYC1KJ1ySow

И должны быть итоговые строки, то есть после обработки скриптом отчет должеy быть как в интерфейсе, только находится в Google Docs

https://yadi.sk/i/yLbmQT1ik93LBQ