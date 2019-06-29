Интересует разработчик Delphi, которому самому интересно разбираться с сетевыми технологиями. Спустя время мы будем разрабатывать сетевую библиотеку, способную выдержать высокую нагрузку и работающую с WebSockets, TCP, UDP, HTTP(S). Сейчас мы нашли несколько ходовых решений: Indy ...
Расписание на сайте на вордпрес, которое работает через гугл таблицы
Создать онлайн документ (например гугл таблицы) по типу обычного экселевского файла с расписанием по фитнес клубу http://prntscr.com/o9fq7x , в котором будут страницы соответствующие для каждого клуба с расписанием занятий. Информацию по расписанию для сайта подтягивать непосредственно из данного документа чтобы при изменении документа расписание автоматически менялось на сайте. Для Вконтакте установить приложение "Расписание", которое так же настроить что бы подтягивало информацию из данного документа. Для бота через API сделать подтяжку расписания + ссылку на данный документ. Тогда при изменении расписания в 1 документе оно автоматом будет меняться везде.
Заявки фрилансеров
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