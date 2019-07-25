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Delphi: сделать демо нескольких сетевых библиотек
Интересует разработчик Delphi, которому самому интересно разбираться с сетевыми технологиями. Спустя время мы будем разрабатывать сетевую библиотеку, способную выдержать высокую нагрузку и работающую с WebSockets, TCP, UDP, HTTP(S). Сейчас мы нашли несколько ходовых решений: Indy (+ System.Net, стандартный REST), Synopse mORMot, DMVCFramework, RealThinClient, Fundamentals5. Но времени разбираться в них нет - решили адресовать эту работу фрилансеру.
Что нужно.
Для каждой библиотеки создать несколько демо-проектов. А именно клиент (коннект, дисконнект и отправить) и сервер для каждой библиотеки, каждого вышеперечисленного протокола (если есть). В идеале ещё описать особенности работы библиотек в вики (мы работаем в GitLab, там удобная вики).
Перспективы.
Можно договариваться о дополнительных работах. Лишь бы человек был надёжный и стабильно выдавал результат.
Заоблачных требований у нас нет, просто нужен полноценный обзор по библиотекам и протоколам, чтобы позже на их основе создать внутреннюю сетевую библиотеку. Горящик сроков нет, главное - стабильность, прогресс.
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