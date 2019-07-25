anton_on57

Антон anton_on57

 
43 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработчик Delphi, C++, Python

Прикладное ПО под Windows.

Работа с БД (InterBase, Firebird, SQLite и т.д)

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процент рекомендаций
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Отзывы заказчиков

CaptainLeo
Иван 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Перемешивание списка равномерно
Выполнено все в сроки, качественно и без багов :)
J10
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Доработать программу на Delphi
Delphi
Отличный исполнитель. Спасибо!
Отличный заказчик, быстрая коммуникация, четкая оплата.
Ответный отзыв
soldatkiev
Руслан 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Прайс для прома
Все сделано быстро, качественно. Рекомендую
Комфортно было работать с заказчиком. Быстрая коммуникация, четкая оплата. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
devildevil
Дмитрий 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
$200
10 баллов
6 лет назад
Delphi: сделать демо нескольких сетевых библиотек
Delphi
С большим удовольствием поработал с Антоном. Он выполнил сложную работу за приемлемый бюджет и короткие сроки. Не было никаких нареканий по общению. Рекомендую.
Приятно работать с такими заказчиками как Дмитрий. Четкая постановка задачи, быстрая обратная связь, и пунктуальная оплата.
Ответный отзыв