Разработчик Delphi, C++, Python
Прикладное ПО под Windows.
Работа с БД (InterBase, Firebird, SQLite и т.д)
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
3 года назад
Выполнено все в сроки, качественно и без багов :)
$30
10 баллов
5 лет назад
Delphi
Отличный исполнитель. Спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, быстрая коммуникация, четкая оплата.
$50
10 баллов
5 лет назад
Все сделано быстро, качественно. Рекомендую
Ответный отзыв
Комфортно было работать с заказчиком. Быстрая коммуникация, четкая оплата. Рекомендую к сотрудничеству
$200
10 баллов
6 лет назад
Delphi
С большим удовольствием поработал с Антоном. Он выполнил сложную работу за приемлемый бюджет и короткие сроки. Не было никаких нареканий по общению. Рекомендую.
Ответный отзыв
Приятно работать с такими заказчиками как Дмитрий. Четкая постановка задачи, быстрая обратная связь, и пунктуальная оплата.