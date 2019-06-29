Вычисления CUDA

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки237 просмотров

Прикрепил некоторый файл к заданию. Все детали обсудим, у вас в любом случае будут вопросы.

Преследуется цель именно одновременной параллелизации вычисления.

Допустим есть некий файл - в нем космическое кол-во строк. Требуется к каждой строке применить определенную формулу.

Видеокарты желательно nvidia. (не cuda)

Или предложить свой вариант на GPU решения задачи)

6 лет назад
sleepnow
Влад 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров

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