Прикрепил некоторый файл к заданию. Все детали обсудим, у вас в любом случае будут вопросы. Преследуется цель именно одновременной параллелизации вычисления. Допустим есть некий файл - в нем космическое кол-во строк. ...
C++, разобрать-проконсультировать пример boost asio sockets
Есть пример, boost beast, надо проконсультировать по вопросам многопоточности и операций асинхронного чтения-записи/
Сделать надо сегодня, оплата , от $100
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