Прикрепил некоторый файл к заданию. Все детали обсудим, у вас в любом случае будут вопросы. Преследуется цель именно одновременной параллелизации вычисления. Допустим есть некий файл - в нем космическое кол-во строк. ...
Программа для обработки данных из онлайн калькулятора
Необходима программа для составления прайс-листа из кода онлайн калькулятора
http://joxi.ru/8AnMwakfzWXpO2 Рольставни
Имеется в виду хотя бы частичная автоматизация заполнения таблиц (ширина+высота=цена).
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