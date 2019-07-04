Программа для обработки данных из онлайн калькулятора

Нужно сделать софт для накрутки подписчиков и лайков. Базы аккаунтов могут быть несколько тысяч. В программу загружаются аккаунты списком в формате : логин:пароль:прокси:логин:пароль:почта:пароль:useragent а)авторизация должна быть через mobile API. User agent мы вводим ...