Установить программу на сервер

Здравствуйте, фрилансеры. Очень интересная работа, жду ваших заявок. Появилась цель в создании телеграмм музыкального-бота. Цель:Создать бота, который по названию трека будет находить трек, или по исполнителю будет находить все его песни. Также у бота должна быть ...