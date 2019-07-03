Обработка матрицы при помощи Python

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Закрыт5 заявок365 просмотров

Входные данные взяты с магнитометра в txt файле:  6 столбцов (разделенных табуляцией), 140.000 строк типа float

Формат:

долгота[TAB]широта[TAB]координата_X[TAB]координата_y[TAB]координата_z[TAB]значение_в_этой_точке

Задачи:

1. Сделать фильтрацию данных

2. Визуализировать данные (построить на карте разноцветный трек, цвет которого зависит от значения величины в точках)

Python
6 лет назад
bitkit
Борис 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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