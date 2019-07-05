Распознание параметра даты рождения из паспорта РФ

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  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка215 просмотров

Стоимость обсуждается.

Консольный модуль (предпочтение С++, т.к. время распознавания критично: не более 1.5 сек).

На входе модуля – фото паспорта (HD Pro Webcam C920 или аналоги), на

выходе – дата рождения (JSON): {"birth_date_chance": "0.98",

"birth_date": "25.10.1981"}

Временное ограничение распознавания снимка: не более 1.5 сек

Верификация подлинности документа (включение/отключение, для тестирования). При

отключенной опции распознает картинки похожие на паспорт, при включенной

опции – только фото паспорта.

Сроки: 1-3 недели (для задачи выше)

Выше описан первичный этап, затем нужны все поля паспорта РФ (первая страница), водительские права РФ (лицевая сторона).

6 лет назад
ohmic
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Marat_proger
Марат 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва(-2)
6 лет назад
$80
3 дня
Была переведена сумма 2000 руб, Провал сроков (срок я указывал 6 дней) На 6 день на коммуникацию не выходит. Нулевой результат.

Заявки фрилансеров

Marat_proger
Марат 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва(-2)
6 лет назад