Подходящего исполнителя все еще не нашел. Подробное ТЗ в word файле, так же есть макеты интерфейса ПО (отправлю их по запросу).
Распознание параметра даты рождения из паспорта РФ
Стоимость обсуждается.
Консольный модуль (предпочтение С++, т.к. время распознавания критично: не более 1.5 сек).
На входе модуля – фото паспорта (HD Pro Webcam C920 или аналоги), на
выходе – дата рождения (JSON): {"birth_date_chance": "0.98",
"birth_date": "25.10.1981"}
Временное ограничение распознавания снимка: не более 1.5 сек
Верификация подлинности документа (включение/отключение, для тестирования). При
отключенной опции распознает картинки похожие на паспорт, при включенной
опции – только фото паспорта.
Сроки: 1-3 недели (для задачи выше)
Выше описан первичный этап, затем нужны все поля паспорта РФ (первая страница), водительские права РФ (лицевая сторона).
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт6 лет назад
- $500
Прикрепил некоторый файл к заданию. Все детали обсудим, у вас в любом случае будут вопросы. Преследуется цель именно одновременной параллелизации вычисления. Допустим есть некий файл - в нем космическое кол-во строк. ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть Electron-приложение работающее с файлами, аналог Dropbox или Google Drive. Необходимо подключить и настроить плагин рисующий иконки статус синхронизации поверх иконок файлов и в сайдбаре для Windows Explorer / Mac Finder как в дробпоксе. Нужно ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо на основе данных создать в Excel 2 графика распределения Гаусса, с отображением средней статистической и медианнойПрикладное ПО6 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходима программа для составления прайс-листа из кода онлайн калькулятора http://joxi.ru/8AnMwakfzWXpO2 Рольставни Имеется в виду хотя бы частичная автоматизация заполнения таблиц (ширина+высота=цена).Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Входные данные взяты с магнитометра в txt файле: 6 столбцов (разделенных табуляцией), 140.000 строк типа float Формат: долгота[TAB]широта[TAB]координата_X[TAB]координата_y[TAB]координата_z[TAB]значение_в_этой_точке Задачи: 1. Сделать фильтрацию данных 2. Визуализировать данные (построить на ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Есть программа для Отелей под Windows https://www.ixbt.com/soft/hotel.shtml. Необходимо установить эту программу на сервер, чтобы программа работала как на ПК. Цена и сроки выполнения?Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Создание автономной системы парсинга, обработки и хранения спортивной информации. Язык или несколько языков разработки по сути не важны. Для работы с api - любой язык, но есть уже готовые написанные методы и ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $9000
Нужно разработать шайбу для симулятора хоккея (аппаратную и программную часть). Высота – 20 мм, диаметр 60 мм. Инпут-лаг – не более 35 мс. Погрешность в позиционировании на игровом поле – не более ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $100
Есть пример, boost beast, надо проконсультировать по вопросам многопоточности и операций асинхронного чтения-записи/ Сделать надо сегодня, оплата , от $100Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт6 лет назад