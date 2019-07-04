Подходящего исполнителя все еще не нашел. Подробное ТЗ в word файле, так же есть макеты интерфейса ПО (отправлю их по запросу).
Подключение расширения для приложения на Electron
Есть Electron-приложение работающее с файлами, аналог Dropbox или Google Drive. Необходимо подключить и настроить плагин рисующий иконки статус синхронизации поверх иконок файлов и в сайдбаре для Windows Explorer / Mac Finder как в дробпоксе. Нужно прокинуть статус из node.js рантайма.
Я нашел подходящий, но не смог связать его с электроновским окружением: liferay-nativity
Вот что я смог найти по теме (погуглите пожалуйста, а то ссылки запрещены):
FinderSync – расширение для macos приложения.
на гитхабе:
GooBox/goobox-community-gui – пример приложения на элетроне с похожим функцониалом
owncloud/client – пример аппы, не электрон
nextcloud/desktop – пример аппы, не электрон
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