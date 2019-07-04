Подключение расширения для приложения на Electron

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Есть Electron-приложение работающее с файлами, аналог Dropbox или Google Drive. Необходимо подключить и настроить плагин рисующий иконки статус синхронизации поверх иконок файлов и в сайдбаре для Windows Explorer / Mac Finder как в дробпоксе. Нужно прокинуть статус из node.js рантайма. 

Я нашел подходящий, но не смог связать его с электроновским окружением: liferay-nativity 

Вот что я смог найти по теме (погуглите пожалуйста, а то ссылки запрещены): 

FinderSync – расширение для macos приложения. 

на гитхабе: 

GooBox/goobox-community-gui – пример приложения на элетроне с похожим функцониалом 

owncloud/client – пример аппы, не электрон 

nextcloud/desktop – пример аппы, не электрон

macOSNode.js
6 лет назад
Ap6y3
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4 года назад

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