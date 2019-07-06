Подходящего исполнителя все еще не нашел. Подробное ТЗ в word файле, так же есть макеты интерфейса ПО (отправлю их по запросу).
Проверить программу
Помочь проверить программу.
Заявки фрилансеров
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