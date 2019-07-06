Разработка устройства измерения веса с тензодатчиков.

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Здравствуйте! Нужно разработать устройство измерения веса на 6 каналов + 4 канала для токовых входов 4-20ма. Интерфейс связи с устройством Modbus RTU. АЦП использовать 32 битные ADS1262. Микроконтроллер STM32.

6 лет назад
Kost286
39 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

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