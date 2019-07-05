Программа по автоматизации переноса данных из АСУР в StoreHouse

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки175 просмотров

Необходимо автоматизировать процесс переноса данных из одной программы учета в другую. (Допустим по коду позиции).

(а именно из АСУР в StoreHouse). 

В прикрепленных файлах показаны какие данные есть в одной и другой программе.

6 лет назад
guest_15623571396683
6 лет в сервисе
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6 лет назад

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